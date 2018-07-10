Крымчанин Эмир-Усеин Куку, который голодает в СИЗО в Ростове-на-Дону, находится под постоянным видеонаблюдением.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Локтев, передает Громадське радио, информирует nv.ua.

"Согласно процедуре, его поместили в одиночную камеру под постоянное видеонаблюдение. Физического, психологического давления не оказывалось, по крайней мере мне он об этом не говорил. Медперсонал достаточно лояльно относится и пытается отговорить его от голодовки. Никаких угроз, давления, по крайней мере со стороны медперсонала в СИЗО4- нет", - отметил адвокат.

Локтев также сообщил, что несмотря на слабость, Эмир-Усеин Куку отказывается принимать раствор глюкозы.

"У него слабость, он уже голодает 20 дней. У него болевые неприятные ощущения в области печени, поджелудочной железы, селезенки. Он категорически отказывается от глюкозы, то есть от физраствора, в состав которого входит глюкоза, потому что, если он начнет принимать этот препарат внутривенно, то, как он объясняет, ему могут сказать, что это лечебное голодание", - сообщил адвокат.

По словам правозащитника, Куку отказывается прекратить голодовку и обещает продолжать ее до тех пор, пока не будут выполнены его условия - освобождение Россией политических заключенных.

Напомним, 26 июня на знак солидарности с другими политзаключенными Эмир-Усеин Куку объявил бессрочную голодовку.

Эмира-Усеина Куку обвиняют в подготовке к "насильственному захвату власти".