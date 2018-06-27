Франция закрыла свое представительство по торговле и инвестициям в РФ

21:13 16.07.2018 0 комментариев Россия

Закрыть торгпредство Париж решил из-за ухудшения условий работы государственной организации Business France в России, сообщило посольство Франции в Москве.

Франция с понедельника, 16 июля закрыла свое представительство по торговле и инвестициям в России.

Об этом говорится в обнародованном в этот же день коммюнике посольства Франции в России, передает Deutsche Welle

Причиной закрытия является уведомление российских властей о запрете государственной организации Business France работать в РФ в рамках французского законодательства. Торгпредство Франции обеспечивало деятельность Business France в России.

За последние месяцы Business France, которая выступает партнером французских компаний при экспорте их продукции, столкнулась со значительным ухудшением условий деятельности, отмечает посольство. В частности, банковский счет организации был арестован "несмотря на то, что он защищен Венской Конвенцией". Кроме того, директор организации, обладающий дипломатическим паспортом, был выдворен из России.

Business France не может поддерживать французские предприятия на территории России из-за "местных условий". При этом французская сторона "считает своим долгом продолжать поддерживать французские предприятия на этом важном рынке" и в дальнейшем намерена "опираться на негосударственных партнеров", отмечается в документе.



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