Фриз сказала, каким должен быть ответ на политику РФ в Азовском море
|20:47 16.07.2018
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|Крым
Политика РФ на Азовском море должна встретить адекватный комплекс мероприятий, предусматривающий, в том числе, судебные иски против России за убытки, вызванные задержкой судов.
Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель украинской парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз написала в Facebook, сообщает Укринформ.
"Считаю, что продолжение опасной политики России на Азовском море должна встретить адекватный комплекс мероприятий - начиная от усиления и расширения санкций в отношении активов российских учреждений в Украине и заканчивая судебными исками против Российской Федерации за убытки, вызванные задержкой судов; наложением ареста на счета российских учреждений на территории Украины", - отметила она.
Фриз также подчеркнула необходимость введения более жестких мер противодействия такой политике страны-агрессора относительно задержания украинских кораблей и кораблей из других стран, которые направляются в порты Украины.
"Достаточно дипломатической взвешенности и либерализма. На улице не 2014 год. Ситуация изменилась. Мы должны применять механизмы защиты интересов для того, чтобы агрессор понимал наши возможности", - подчеркнула депутат.
Как сообщалось, ранее президент Петр Порошенко не исключил, что нынешнее поведение россиян по осмотру и блокировке вхождения кораблей в украинские порты на Азовском море может свидетельствовать о намерениях Российской Федерации осуществить военные атаки на Мариуполь.
Количество задержек и арестов Российской Федерацией судов, следующих в/из украинских портов через Керченский пролив, на сегодняшний день уже составляет 148 единиц.
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