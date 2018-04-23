В прошедший уик-энд российский турист поджог один из номеров отеля «Понтика» на болгарском курорте Черноморец, в итоге пришлось эвакуировать отдыхающих и персонал, никто не пострадал.

Вечером в субботу, 14-го июля, российский турист поджог один из номеров отеля «Понтика» на болгарском курорте Черноморец, передает Вourgas.ru.

В результате поджога загорелся номер и часть фасада отеля, а коридоры оказались серьезно задымлены.

Об этом сообщили в пресс-службе ОД МВД Болгарии в Бургасе.

Как стало известно поджигатель прибыл на отдых их Санкт-Петербурга, ему 24 года.

Поговаривают о том, что он страдает пироманией.

А тем временем поджигателя задержали на 24 часа до выяснения всех обстоятельств дела.