Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
|20:21 16.07.2018
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|Болгария
В прошедший уик-энд российский турист поджог один из номеров отеля «Понтика» на болгарском курорте Черноморец, в итоге пришлось эвакуировать отдыхающих и персонал, никто не пострадал.
Вечером в субботу, 14-го июля, российский турист поджог один из номеров отеля «Понтика» на болгарском курорте Черноморец, передает Вourgas.ru.
В результате поджога загорелся номер и часть фасада отеля, а коридоры оказались серьезно задымлены.
Об этом сообщили в пресс-службе ОД МВД Болгарии в Бургасе.
Как стало известно поджигатель прибыл на отдых их Санкт-Петербурга, ему 24 года.
Поговаривают о том, что он страдает пироманией.
А тем временем поджигателя задержали на 24 часа до выяснения всех обстоятельств дела.
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