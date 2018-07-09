Путин озвучил позицию Трампа по Крыму
|19:55 16.07.2018
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|Крым
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американский лидер придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма Россией.
“Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма Российской Федерацией. У нас другая точка зрения”, — сказал президент РФ, передает корреспондент УНН.
По словам Путина, Кремль, со своей стороны, считает, что россияне “провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН”.
“Для нас этот вопрос закрыт. Все”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Трамп во время совместного выступления с британской лидером Терезой Мэй в Соединенном Королевстве, заявил, что при его президентстве лидер РФ Владимир Путин не смог бы аннексировать Крымский полуостров.
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