Кому насправді не вистачає дніпровської води
|17:45 16.07.2018
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|Крым
Звичайно, Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews знала, що днями розпочнеться кампанія в ЗМІ та соцмережах за розблокування постачань дніпровської води до окупованого Криму.
Вона розпочалась наприкінці минулого тижня, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Але ми трохи вичікували - щоб виявилась "група впливу РФ", що працює на замовлення, та просто добрі та наївні люди, що дуже співчувають та хвилюються.
Це тільки перший пункт нової програми РФ. Другий - після води - розблокування торгівлі з окупованою територією. Третє - ви не повірите, але це так: активно йде пошук підходів до відновлення залізничного сполучення...
Ви почуєте багато слізних співчуттів. Але ніхто з них не скаже - кому насправді в першу чергу не вистачає дніпровської води:
1) хімічним заводам п. Фірташа, це головний споживач водички;
2) 20 заводам оборонно-промислового комплексу, які будують кораблі з ракетами "Калібр", що направлені на нас;
3) 60 тисячам військовослужбовців окупаційних збройних сил РФ та 100 тисячам членам їх сімей; ; 500 тисячам "понаїхавших" фсб-шників, прокурорів, слідчих та поліцаїв, що знущаються та саджають в тюрми наших громадян.
Ніхто з них не скаже, що це - шлях, наприкінці якого - визнання анексії де-факто та відміна міжнародних санкцій. Тобто капітуляція.
І нарешті: цього зрадництва НЕ БУДЕ... Ми не дамо. Так що прохання до "стурбованих" - не треба так хвилюватися. Не очікуйте гонорарів від держави-окупанта та вбивці. Ви їх не заробите.
Подробиці - трохи згодом.
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