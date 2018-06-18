Кому насправді не вистачає дніпровської води

17:45 16.07.2018 0 комментариев Крым

Звичайно, Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews знала, що днями розпочнеться кампанія в ЗМІ та соцмережах за розблокування постачань дніпровської води до окупованого Криму.

Вона розпочалась наприкінці минулого тижня, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Але ми трохи вичікували - щоб виявилась "група впливу РФ", що працює на замовлення, та просто добрі та наївні люди, що дуже співчувають та хвилюються.

Це тільки перший пункт нової програми РФ. Другий - після води - розблокування торгівлі з окупованою територією. Третє - ви не повірите, але це так: активно йде пошук підходів до відновлення залізничного сполучення...

Ви почуєте багато слізних співчуттів. Але ніхто з них не скаже - кому насправді в першу чергу не вистачає дніпровської води:

1) хімічним заводам п. Фірташа, це головний споживач водички;

2) 20 заводам оборонно-промислового комплексу, які будують кораблі з ракетами "Калібр", що направлені на нас;

3) 60 тисячам військовослужбовців окупаційних збройних сил РФ та 100 тисячам членам їх сімей; ; 500 тисячам "понаїхавших" фсб-шників, прокурорів, слідчих та поліцаїв, що знущаються та саджають в тюрми наших громадян.

Ніхто з них не скаже, що це - шлях, наприкінці якого - визнання анексії де-факто та відміна міжнародних санкцій. Тобто капітуляція. 

І нарешті: цього зрадництва НЕ БУДЕ... Ми не дамо. Так що прохання до "стурбованих" - не треба так хвилюватися. Не очікуйте гонорарів від держави-окупанта та вбивці. Ви їх не заробите.

Подробиці - трохи згодом.



Ещё на эту тему:

13:12 16.07.2018
Могилев предлагает властям Украины наладить платные поставки воды в аннексированный Крым
08:01 11.07.2018
В оккупированном Крыму вынуждены развозить воду – по 33 л на человека
11:23 09.07.2018
Оккупанты заявили что потеряли из-за засухи 500 тысяч тонн урожая зерновых
16:15 03.07.2018
Кремлевские марионетки просят у России 400 млн рублей компенсации из-за засухи в Крыму
17:14 22.06.2018
Оккупанты ввели режим ЧС из-за засухи ещё в двух районах Крыма
14:21 20.06.2018
Из-за засухи в степном Крыму аграрии массово бурят скважины
21:30 18.06.2018
Оккупанты требуют у евреев и мусульман проводить молитвы для появления воды в Крыму
14:57 13.06.2018
Оккупанты исчерпали водный ресурс в Крыму, решения проблемы нет - эксперт
14:25 12.06.2018
Жителей Нижнегорского района оккупированного Крыма оштрафовали за добычу воды из скважин
16:35 11.06.2018
Воды в Белогорском водохранилище осталось на 2,5 месяца / Видео
11:28 04.06.2018
В Крыму снизили тарифы на воду, повысив цену ее доставки
15:05 31.05.2018
Шантаж Кремля: приазовские порты в обмен на днепровскую воду
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
Все новости страны
Армения Армения
16:40 16.07.2018
Армения объяснила желание сотрудничать с НАТО
10:36 16.07.2018
Премьер Армении заявил, что армия должна быть готова к любому развитию ситуации в Карабахе
13:00 12.07.2018
Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование
14:42 11.07.2018
Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО
Все новости страны
Болгария Болгария
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
14:48 12.07.2018
В Болгарии отменяют экологический сбор для электромобилей
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
Все новости страны
Греция Греция
21:15 13.07.2018
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
20:22 13.07.2018
ЕМС подтвердил получение транша в Грецию, но с условиями
15:25 13.07.2018
Греция: россияне высланы по обвинению в финансировании протестов
17:57 12.07.2018
Греческая оппозиция о дипломатическом скандале с РФ: вопрос стоит особенно остро
Все новости страны
Грузия Грузия
19:28 13.07.2018
Кандидат в министры экономики Грузии не исключает пересмотра проекта порта Анаклиа
22:36 12.07.2018
Президент Грузии: лидеры НАТО не потерпят агрессии РФ
19:55 11.07.2018
ПА ОБСЕ утвердила резолюцию «10 лет после Августовской войны» абсолютным большинством голосов
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
Все новости страны
Молдова Молдова
17:13 13.07.2018
Бывший президент Молдовы прокомментировал «возвращение» Козака
13:42 13.07.2018
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы обсудила с послом Румынии урегулирование приднестровского конфликта
13:15 13.07.2018
Конгресс США утвердил резолюцию о выводе российских оккупационных войск из Приднестровья
15:42 12.07.2018
Министр обороны объяснил, почему Молдова не участвует в саммите НАТО
Все новости страны
Россия Россия
21:13 16.07.2018
Франция закрыла свое представительство по торговле и инвестициям в РФ
18:11 16.07.2018
Премьер Македонии обвинил пророссийские силы в подготовке провокаций
09:44 16.07.2018
Россия в соцсетях упорно сеет раздор среди американского общества, - министр внутренней безопасности США
17:40 13.07.2018
Россия отказалась от высылки греческих дипломатов в качестве ответных мер
Все новости страны
Румыния Румыния
19:29 16.07.2018
В Румынии разбился второй за неделю военный самолет / Фото
18:34 13.07.2018
Румыния остановила полеты советских МиГ-21 после катастрофы на авиашоу
10:05 13.07.2018
Румыния увеличит свое присутствие в Афганистане
22:08 11.07.2018
Экс-антикоррупционный прокурор Румынии Кьовеши может стать кандидатом в президенты
Все новости страны
Турция Турция
15:48 16.07.2018
Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена
12:20 16.07.2018
При новом правительстве Турции сохранится политика в отношении Крыма, Донбасса и Украины в НАТО
11:28 16.07.2018
Эрдоган заявил что эпоха переворотов в Турции завершена
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
Все новости страны
Украина Украина
20:47 16.07.2018
Фриз сказала, каким должен быть ответ на политику РФ в Азовском море
19:55 16.07.2018
Путин озвучил позицию Трампа по Крыму
19:03 16.07.2018
Врачи в российском СИЗО пытаются убить политзаключенного Куку - КрымЅОЅ
18:37 16.07.2018
Мининфраструктуры Украины провело совещание и разработало план действий в ответ на действие РФ в Азовском море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс