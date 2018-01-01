В Румынии разбился второй за неделю военный самолет / Фото
|19:29 16.07.2018
|0 комментариев
|Румыния
В Румынии разбился военный учебный самолет IAR-99 Soim, двум пилотам удалось катапультироваться.
Об этом сообщает Romania TV, передает Европейская правда.
Авиакатастрофа произошла на военном аэродроме Baza 95 в городе Бакэу на востоке Румынии. По предварительной информации, самолет упал незадолго после взлета.
Один из пилотов был найден и срочно доставлен в больницу скорой помощи в Бакэу, поиски второго пилота продолжаются. Самолет после падения загорелся, на место тушения прибыли несколько пожарных машин.
Пилоты должны были участвовать в эти выходные в авиационном шоу в Бухаресте.
Напомним, в минувшее воскресенье на авиашоу близ румынского города Константа разбился истребитель МиГ-21 Lancer, пилот погиб.
После этого власти приостановили полеты всех истребителей этой модели.
Ещё на эту тему:
В Румынии разбился легкомоторный самолет: два человека погибли
Подробности аварии пассажирского самолета ATR-72 румынской авиакомпании Carpatair в аэропорту Рима
Израильский вертолет разбился в Румынии летом 2010 из-за погоды и человеческого фактора - расследование
Румынский Boeing 737-300 совершил вынужденную посадку в Бухаресте
Пилоты разбившегося румынского истребителя не катапультировались, поскольку пытались отвести его от населенного пункта