В Румынии разбился военный учебный самолет IAR-99 Soim, двум пилотам удалось катапультироваться.

Об этом сообщает Romania TV, передает Европейская правда.

Авиакатастрофа произошла на военном аэродроме Baza 95 в городе Бакэу на востоке Румынии. По предварительной информации, самолет упал незадолго после взлета.

Один из пилотов был найден и срочно доставлен в больницу скорой помощи в Бакэу, поиски второго пилота продолжаются. Самолет после падения загорелся, на место тушения прибыли несколько пожарных машин.

Пилоты должны были участвовать в эти выходные в авиационном шоу в Бухаресте.

Напомним, в минувшее воскресенье на авиашоу близ румынского города Константа разбился истребитель МиГ-21 Lancer, пилот погиб.

После этого власти приостановили полеты всех истребителей этой модели.