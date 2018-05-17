Мининфраструктуры Украины провело совещание и разработало план действий в ответ на действие РФ в Азовском море
|18:37 16.07.2018
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|Крым
Количество задержек и ареста Российской Федерацией судов, следующих в/из украинских портов через Керченский пролив, составляет уже 148 единиц.
Об этом шла речь во время совещания в Мининфраструктуры Украины, которое состоялось 16 июля 2018 года под председательством заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, сообщает Укринформ.
«Каждый день АМПУ фиксирует задержания спецслужбами Российской Федерации судов для досмотра, следующих в/из портов Мариуполь и Бердянск. Все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов о безосновательном увеличении количества задержек судов. Так дальше продолжаться не может. Необходимо в кратчайшие сроки сформировать единую позицию по дальнейшим действиям Украины в ответ на незаконные действия Российской Федерации», - отметил Юрий Лавренюк.
Заместитель министра отметил, что с каждым днем количество задержанных для досмотра судов растет и на сегодняшний день составляет уже 148 единиц.
Отмечается, что по результатам совещания участники разработали план действий и приняли ряд совместных решений.
В совещании приняли участие представители Министерства иностранных дел, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Представительства Президента Украины в АР Крым, Государственной службы по безопасности на транспорте, АМПУ, Морской поисково-спасательной службы, Фонда «Майдан Иностранных Дел» и другие.
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