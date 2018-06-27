Премьер Македонии Зоран Заев заявил, что связанный с Россией греческий бизнесмен тратит деньги на подготовку насильственных провокаций по случаю референдума относительно изменения названия страны.

Об этом сообщает Balkan Insight, передает Европейская правда.

По данным Заева, бизнесмен заплатил гражданам Македонии от 13 до 21 тысячи долларов, чтобы они совершили акты насилия перед ключевым референдумом, необходимым для того, чтобы страна смогла присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Премьер Македонии при этом не называл фамилий, однако заявил, что расследование этого дела продолжается.

Как сообщалось, Греция решила выслать двух российских дипломатов по обвинению в предоставлении средств протестным группам, которые выступают против соглашения, которое должно положить конец давнем споре Греции с соседней Македонией.

Напомним, на саммите НАТО члены альянса согласились открыть переговоры о членстве Македонии.

Однако генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не видит возможности завершить вступление Македонии в НАТО, если страна не согласится менять свое конституционное название.