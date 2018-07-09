Оккупированному Крыму грозят сели и подъем воды в реках
|17:32 16.07.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму из-за обильных осадков прогнозируется подъем уровня воды в реках в отдельных районах полуострова, возможны сели.
Об этом сообщили сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по оккупированному Крыму, передают Примечания.
В связи с непогодой спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи русла реки. Особое внимание уделить необходимо безопасности детей и пожилых людей.
Напомним, мощный селевой сход произошел в прошлом году на юго-востоке Крыма.
В районе Судака с дороги были снесены несколько десятков автомобилей, образовался затор. Селевой поток привел к опрокидыванию многих машин в кювет и к затору. На месте работали спасатели.
Также в результате сильной грозы нарушилось электроснабжение, наблюдались перебои в работе сотовой связи.
Поток повредил как минимум 80 га виноградников, принадлежащих крупному винодельческому предприятию «Массандра».
Селевой поток, сносивший автомобили по дороге на Судак, сошел и на село Краснокаменка рядом с Коктебелем. Стихия сорвала мост, асфальт, повредила газовые трубы, снесла огороды людей, затопила гаражи и улицы.
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