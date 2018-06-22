Система интернет-бронирования Booking.com поддержала санкции в отношении оккупированного Крыма и исключила возможность для туристов резервировать места в крымских объектах размещения.

Сайт компании сообщает об этом при попытке забронировать отель или хостел в любой точке полуострова, передает Крым Информ.

«К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха», – сообщает сервис.

Владельцы объектов размещения также пожаловались на блокировку своих площадок на Booking.com.

«С сегодняшнего дня Booking.com прекратил собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов. Никто не видит, владельцы объектов в том числе, оценки гостей, и нет возможности написать отзыв», – написала в своем Facebook Наталья Кириченко из Судака.

Она также разместила официальный ответ от сервиса – он должен соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма из-за того, что базируется в Нидерландах.

«Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму, любые отзывы, которыми они делятся, могут быть неверно истолкованы властями, как то, что компания Booking.com предлагает туристические услуги в регионе», – гласит официальная позиция сервиса.