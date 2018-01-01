Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван намерен продолжить сотрудничество с НАТО в рамках существующих миротворческих миссий в Афганистане и Косово.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ", передает Европейская правда.

Выгоду этого сотрудничества для Армении он объяснил тем, что так армянские военные имеют возможность получить тот же опыт, что и азербайджанские, которые тоже поддерживают активный контакт с альянсом. А это, в свою очередь, полезно для эффективного противодействия Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте.

"Азербайджанские офицеры проходят обучение в Турции. Мы хотим (сотрудничая с НАТО.— ред.) понять эту структуру, понять, как работает азербайджанская армия", – сказал Григорян.

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян посещал саммит НАТО в Брюсселе 11 июля.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также был там, однако переговоров лидеры двух конфликтующих стран не проводили.