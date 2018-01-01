Армения объяснила желание сотрудничать с НАТО
|16:40 16.07.2018
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|Ереван
Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван намерен продолжить сотрудничество с НАТО в рамках существующих миротворческих миссий в Афганистане и Косово.
Об этом сообщает издание "Коммерсантъ", передает Европейская правда.
Выгоду этого сотрудничества для Армении он объяснил тем, что так армянские военные имеют возможность получить тот же опыт, что и азербайджанские, которые тоже поддерживают активный контакт с альянсом. А это, в свою очередь, полезно для эффективного противодействия Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте.
"Азербайджанские офицеры проходят обучение в Турции. Мы хотим (сотрудничая с НАТО.— ред.) понять эту структуру, понять, как работает азербайджанская армия", – сказал Григорян.
Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян посещал саммит НАТО в Брюсселе 11 июля.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также был там, однако переговоров лидеры двух конфликтующих стран не проводили.
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