Порошенко не исключает, что Россия попытается атаковать Мариуполь
|16:14 16.07.2018
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|Украина
Президент Украины не исключает, что нынешнее поведение россиян в отношении осмотра и блокирования вхождения кораблей в украинские порты на Азовском море может свидетельствовать о намерениях РФ осуществить военные атаки на Мариуполь.
Об этом Петр Порошенко заявил, выступая перед участниками многонациональных международных учений Sea Breeze 2018 в Одессе, сообщает корреспондент Укринформа.
По словам главы государства, сейчас Россия значительно усилила свою морскую группировку в Азовском море и начала осуществлять незаконную остановку, осмотр как украинских, так и иностранных кораблей, следующих в украинские порты на Азовском море.
“Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, провести военную операцию - атаку на Мариуполь”, - подчеркнул Порошенко.
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