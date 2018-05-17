Президент Украины не исключает, что нынешнее поведение россиян в отношении осмотра и блокирования вхождения кораблей в украинские порты на Азовском море может свидетельствовать о намерениях РФ осуществить военные атаки на Мариуполь.

Об этом Петр Порошенко заявил, выступая перед участниками многонациональных международных учений Sea Breeze 2018 в Одессе, сообщает корреспондент Укринформа.

По словам главы государства, сейчас Россия значительно усилила свою морскую группировку в Азовском море и начала осуществлять незаконную остановку, осмотр как украинских, так и иностранных кораблей, следующих в украинские порты на Азовском море.

“Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, провести военную операцию - атаку на Мариуполь”, - подчеркнул Порошенко.