Сотрудники Турецкой национальной разведывательной организации доставили из Украины в Турцию ключевого эксперта организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки переворота в 2016 году.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, передает Европейская правда.

Юсуф Инан считается экспертом FETÖ со СМИ. Он создал большое количество интернет-сайтов, а также страниц организации в социальных сетях.

По поручению Фетуллаха Гюлена Инан , как утверждается, распространял дезинформацию о турецких политиках, пытаясь опорочить их в глазах общественности.

Юсуф Инан, который объявлен в розыск как член преступной организации в провинции Измир, доставлен в Турцию из Украины в воскресенье, 15 июля, во второй половине дня.

Сотрудники турецкой разведки ранее уже проводили успешные операции по задержанию сторонников Гюлена за рубежом.

Так, 29 марта 2018 года спецслужбы Турции доставили из Косово шестерых функционеров FETÖ.

10 апреля из Габона были доставлены еще три члена организации.