Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена

15:48 16.07.2018 0 комментариев Турция

Сотрудники Турецкой национальной разведывательной организации доставили из Украины в Турцию ключевого эксперта организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки переворота в 2016 году.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, передает Европейская правда.

Юсуф Инан считается экспертом FETÖ со СМИ. Он создал большое количество интернет-сайтов, а также страниц организации в социальных сетях.

По поручению Фетуллаха Гюлена Инан , как утверждается, распространял дезинформацию о турецких политиках, пытаясь опорочить их в глазах общественности.

Юсуф Инан, который объявлен в розыск как член преступной организации в провинции Измир, доставлен в Турцию из Украины в воскресенье, 15 июля, во второй половине дня.

Сотрудники турецкой разведки ранее уже проводили успешные операции по задержанию сторонников Гюлена за рубежом.

Так, 29 марта 2018 года спецслужбы Турции доставили из Косово шестерых функционеров FETÖ.

10 апреля из Габона были доставлены еще три члена организации.



Ещё на эту тему:

10:20 06.07.2018
Норвегия заявила о существенном увеличении количества просителей убежища из Турции
20:17 18.06.2018
Власти Турции продлили задержание журналистки, расследовавшей попытку переворота
15:26 22.05.2018
В Турции 104 бывших военных приговорили к пожизненному заключению
18:24 14.05.2018
В Турции арестовали 46 человек по подозрению в связях с Гюленом
21:18 11.05.2018
В Стамбуле задержали 150 военных подозреваемых в связях с Гюленом
15:46 19.04.2018
Власти Турции намерены уволить 3 тыс. человек из состава ВС республики
02:45 03.04.2018
Больше тысячи турецких чиновников попросили убежища в Германии
18:49 02.04.2018
Турция обвинила Гюлена в причастности к убийству посла РФ
08:14 14.02.2018
В Турции за прошлую неделю задержаны 568 человек за связи с движением Гюлена
18:49 07.02.2018
В Турции 64 военных приговорили к пожизненному заключению за попытку переворота в 2016
23:21 02.02.2018
Германия предоставила убежище одному из лидеров попытки переворота в Турции
15:57 01.02.2018
Турция выдала ордера на задержание еще 120 военных за связи с Гюленом
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
Все новости страны
Армения Армения
16:40 16.07.2018
Армения объяснила желание сотрудничать с НАТО
10:36 16.07.2018
Премьер Армении заявил, что армия должна быть готова к любому развитию ситуации в Карабахе
13:00 12.07.2018
Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование
14:42 11.07.2018
Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО
Все новости страны
Болгария Болгария
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
14:48 12.07.2018
В Болгарии отменяют экологический сбор для электромобилей
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
Все новости страны
Греция Греция
21:15 13.07.2018
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
20:22 13.07.2018
ЕМС подтвердил получение транша в Грецию, но с условиями
15:25 13.07.2018
Греция: россияне высланы по обвинению в финансировании протестов
17:57 12.07.2018
Греческая оппозиция о дипломатическом скандале с РФ: вопрос стоит особенно остро
Все новости страны
Грузия Грузия
19:28 13.07.2018
Кандидат в министры экономики Грузии не исключает пересмотра проекта порта Анаклиа
22:36 12.07.2018
Президент Грузии: лидеры НАТО не потерпят агрессии РФ
19:55 11.07.2018
ПА ОБСЕ утвердила резолюцию «10 лет после Августовской войны» абсолютным большинством голосов
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
Все новости страны
Молдова Молдова
17:13 13.07.2018
Бывший президент Молдовы прокомментировал «возвращение» Козака
13:42 13.07.2018
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы обсудила с послом Румынии урегулирование приднестровского конфликта
13:15 13.07.2018
Конгресс США утвердил резолюцию о выводе российских оккупационных войск из Приднестровья
15:42 12.07.2018
Министр обороны объяснил, почему Молдова не участвует в саммите НАТО
Все новости страны
Россия Россия
21:13 16.07.2018
Франция закрыла свое представительство по торговле и инвестициям в РФ
18:11 16.07.2018
Премьер Македонии обвинил пророссийские силы в подготовке провокаций
09:44 16.07.2018
Россия в соцсетях упорно сеет раздор среди американского общества, - министр внутренней безопасности США
17:40 13.07.2018
Россия отказалась от высылки греческих дипломатов в качестве ответных мер
Все новости страны
Румыния Румыния
19:29 16.07.2018
В Румынии разбился второй за неделю военный самолет / Фото
18:34 13.07.2018
Румыния остановила полеты советских МиГ-21 после катастрофы на авиашоу
10:05 13.07.2018
Румыния увеличит свое присутствие в Афганистане
22:08 11.07.2018
Экс-антикоррупционный прокурор Румынии Кьовеши может стать кандидатом в президенты
Все новости страны
Турция Турция
15:48 16.07.2018
Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена
12:20 16.07.2018
При новом правительстве Турции сохранится политика в отношении Крыма, Донбасса и Украины в НАТО
11:28 16.07.2018
Эрдоган заявил что эпоха переворотов в Турции завершена
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
Все новости страны
Украина Украина
20:47 16.07.2018
Фриз сказала, каким должен быть ответ на политику РФ в Азовском море
19:55 16.07.2018
Путин озвучил позицию Трампа по Крыму
19:03 16.07.2018
Врачи в российском СИЗО пытаются убить политзаключенного Куку - КрымЅОЅ
18:37 16.07.2018
Мининфраструктуры Украины провело совещание и разработало план действий в ответ на действие РФ в Азовском море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс