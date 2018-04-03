Не смотря на кризис в Азовском море "Мариупольский морской торговый порт" начал строительство нового зернового терминала
|15:22 16.07.2018
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|Мариуполь
Госстивидор "Мариупольский морской торговый порт" начал строительство специализированного перевалочного комплекса зерновых грузов на территории Мариупольского морского порта.
Об этом со ссылкой на "Порты Украины" информирует ЦТС.
По словам руководителя ММТП Александра Олейника, строительство первой очереди перевалочного комплекса стартовало на позапрошлой неделе. Работы выполняет компания "Риола-Модуль ЛТД".
"В настоящий момент проводятся земляные работы и забивка свай под силосы", - уточнил Олейник.
Также в рамках проекта строительства зернового терминала ГП ММТП в порту выполняются работы по реконструкции гидротехнической части причала №4.
"Ведутся работы по демонтажу старых конструкций и инженерных коммуникаций причала, уже приступили к устройству тыловой анкерной стенки новой конструкции причала (…) Параллельно на смежной территории в тылу причала ГП ММТП начаты работы по строительству зерноперегрузочного комплекса», - сообщила пресс-служба Мариупольского филиала АМПУ.
Напомним, в январе 2018 года Кабинет министров Украины утвердил скорректированный проект строительства специализированного перевалочного комплекса зерновых грузов на территории Мариупольского порта.
Контакт с "Риола-Модуль ЛТД" был подписан в апреле. Согласно ему, за 14 месяцев должна быть построена первая очередь объекта с пропускной способностью до 1,5 млн тонн в год.
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