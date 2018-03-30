Одесский порт принял первое в 2018 году судно со сжиженным газом для заправки автомобилей / Фото
|14:56 16.07.2018
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|Одесса
Танкер-газовоз "Gammagas" (флаг Монголии) доставил в Одесский морской порт 2150 тонн импортного сжиженного газа, предназначенного для заправки автомобилей.
Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передает Трасса Е-95.
Главный диспетчер Одесского филиала Администрации морских портов Украины Денис Карпов подчеркнул, что это первая в 2018 году партия импортного газа – и вторая поставка за всю историю существования порта.
"До этого порт отгружал сжиженный природный газ только в режиме "транзит" – и в единичных случаях в режиме "экспорт". В сентябре 2017 года к нам зашел первый танкер с турецким СПГ – и вот сейчас принимаем второе судно", – отметил он.
Перспективы дальнейшего сотрудничества порта с партнерами по перевалке газа зависят от ситуации на рынке.
"Пока мы имеем дело с пробными разовыми поставками. Трейдеры считают затраты и доход от продажи сетям", – заявил Д.Карпов.
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