Танкер-газовоз "Gammagas" (флаг Монголии) доставил в Одесский морской порт 2150 тонн импортного сжиженного газа, предназначенного для заправки автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передает Трасса Е-95.

Главный диспетчер Одесского филиала Администрации морских портов Украины Денис Карпов подчеркнул, что это первая в 2018 году партия импортного газа – и вторая поставка за всю историю существования порта.

"До этого порт отгружал сжиженный природный газ только в режиме "транзит" – и в единичных случаях в режиме "экспорт". В сентябре 2017 года к нам зашел первый танкер с турецким СПГ – и вот сейчас принимаем второе судно", – отметил он.

Перспективы дальнейшего сотрудничества порта с партнерами по перевалке газа зависят от ситуации на рынке.

"Пока мы имеем дело с пробными разовыми поставками. Трейдеры считают затраты и доход от продажи сетям", – заявил Д.Карпов.