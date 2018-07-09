«Си Бриз-2018»: Операция на Тендровской косе / Фоторепортаж

13:38 16.07.2018 0 комментариев Херсонская обл.

В рамках украинского-американских учений «Си Бриз-2018» в течение трех дней прошла активная морская фаза. 

Об этом сообщает ПИК со ссылкой на сайт ГПСУ, передает ХЕРСОН Онлайн.

В одном из эпизодов в Херсонской области, в районе Тендровской косы, отрабатывался целый комплекс мероприятий по высадке десанта: с моря на сушу и с воздуха на палубу судна. 

Местность, условно захваченную террористическими элементами, штурмовала международная группа морских пехотинцев. Они высаживались с десантного корабля ВМС ВСУ, отрабатывая слаженность и оттачивая мастерство.

Этот элемент уже стал традиционным для «Си Бриза», поскольку является актуальным и возможным при проведении операций в государствах Черноморского региона. 

Кроме того, в программу учений впервые включено высадку с вертолета на судно. 

Элемент непростой и опасный, ведь необходимо учесть силу и направление воздушных потоков под винтами вертолета, рассчитать натяжку специального спускового устройства, сделать поправку на волнение моря и тому подобное. Поэтому и «обкатать» его поручили бойцам специальных подразделений - подразделения специального назначения Морской охраны Госпогранслужбы и спецназовцам ВМС ВСУ. 

По легенде учений, в заданном районе обнаружено судно-нарушитель, экипаж которого подчиняется законным требованиям властей прибрежного государства и, пренебрегая правилами международного морского судоходства, создает навигационную опасность для других судов и инфраструктуры побережья.

Специальная обзорная группа морских пограничников штурмует опасное судно с враждебно настроенным экипажем и с борта вертолета высаживается на палубу. На этот раз это только небольшие фрагменты штурмовой операции, высадка без дальнейшей борьбы или осмотра, но обучение в условиях, приближенных к реальным действиям, достаточно актуальны.  


 



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