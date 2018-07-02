89 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 15 липня

13:15 16.07.2018 0 комментариев Read in English Симферополь

15 липня 2018 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в анексованому Криму, прибули щонайменше 89 пасажирських авіалайнерів (рейсів)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

Авіакомпанія «Аерофлот» виконала 21 рейс до Сімферополя.

Авіакомпанія «Уральські авіалінії» виконала 17 рейсів, «Росія» - 14 рейсів.

По 11 рейсів на рахунку авіакомпаній «Глобус» і «S7 Airlines».

9 рейсів на рахунку авіакомпанії «Red Wings».

Авіакомпанії «NordAvia» і «Nordwind Airlines» виконали по 7 рейсів, «Ямал» - 6 рейсів.

На рахунку авіакомпанії «Pegas Fly» - 5 рейсів. 3 рейси на рахунку авіакомпанії «Алроса». 

По 2 рейси виконали авіакомпанії «Руслайн» і «Азимут», 1 рейс - «Якутія».

42 рейси здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 11 рейсів - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

По 3 рейси прилетіли з Єкатеринбурга, Краснодара, Нижнього Новгороду. По 2 рейси прибули з Пермі, Тюмені, Новосибірська, Омська, Ульяновська-Восточного, Казані.

По 1 рейсу прибули з Архангельська, Оренбурга, Магнітогорська, Ярославля, Сочі, Барнаула, Уфи, Нового Уренгоя, Ростова, Курська, Самари, Челябінська, Воронежа, Мінеральних Вод, Сургута.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.



Ещё на эту тему:

08:00 14.07.2018
79 літаків з 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 13 липня
16:00 13.07.2018
80 літаків з 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 12 липня
08:50 12.07.2018
83 літаки з 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 11 липня
08:50 11.07.2018
74 літаки з 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 10 липня
17:20 05.07.2018
54 літаки з 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 4 липня
12:10 03.07.2018
87 літаків із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 2 липня
18:20 02.07.2018
73 літаки із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 1 липня
09:10 27.06.2018
64 літаки із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 26 червня
08:00 26.06.2018
82 літаки із 16 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 червня
08:50 19.06.2018
77 літаків із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 18 червня
13:00 18.06.2018
70 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 17 червня
08:40 16.06.2018
72 літаки із 12 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 15 червня
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
12:26 11.07.2018
Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия
08:55 11.07.2018
Париж опроверг сообщение СМИ об отмене эмбарго на поставку французских вооружений в Азербайджан
Все новости страны
Армения Армения
16:40 16.07.2018
Армения объяснила желание сотрудничать с НАТО
10:36 16.07.2018
Премьер Армении заявил, что армия должна быть готова к любому развитию ситуации в Карабахе
13:00 12.07.2018
Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование
14:42 11.07.2018
Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО
Все новости страны
Болгария Болгария
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
14:48 12.07.2018
В Болгарии отменяют экологический сбор для электромобилей
13:52 10.07.2018
Ожидается, что первый реактор болгарской АЭС "Белене" начнет работать через 10 лет
15:05 09.07.2018
В Болгарию пришла китайская национальная платежная система UnionPay
Все новости страны
Греция Греция
21:15 13.07.2018
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
20:22 13.07.2018
ЕМС подтвердил получение транша в Грецию, но с условиями
15:25 13.07.2018
Греция: россияне высланы по обвинению в финансировании протестов
17:57 12.07.2018
Греческая оппозиция о дипломатическом скандале с РФ: вопрос стоит особенно остро
Все новости страны
Грузия Грузия
19:28 13.07.2018
Кандидат в министры экономики Грузии не исключает пересмотра проекта порта Анаклиа
22:36 12.07.2018
Президент Грузии: лидеры НАТО не потерпят агрессии РФ
19:55 11.07.2018
ПА ОБСЕ утвердила резолюцию «10 лет после Августовской войны» абсолютным большинством голосов
14:46 10.07.2018
Израиль поделится с Грузией военным опытом
Все новости страны
Молдова Молдова
17:13 13.07.2018
Бывший президент Молдовы прокомментировал «возвращение» Козака
13:42 13.07.2018
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы обсудила с послом Румынии урегулирование приднестровского конфликта
13:15 13.07.2018
Конгресс США утвердил резолюцию о выводе российских оккупационных войск из Приднестровья
15:42 12.07.2018
Министр обороны объяснил, почему Молдова не участвует в саммите НАТО
Все новости страны
Россия Россия
21:13 16.07.2018
Франция закрыла свое представительство по торговле и инвестициям в РФ
18:11 16.07.2018
Премьер Македонии обвинил пророссийские силы в подготовке провокаций
09:44 16.07.2018
Россия в соцсетях упорно сеет раздор среди американского общества, - министр внутренней безопасности США
17:40 13.07.2018
Россия отказалась от высылки греческих дипломатов в качестве ответных мер
Все новости страны
Румыния Румыния
19:29 16.07.2018
В Румынии разбился второй за неделю военный самолет / Фото
18:34 13.07.2018
Румыния остановила полеты советских МиГ-21 после катастрофы на авиашоу
10:05 13.07.2018
Румыния увеличит свое присутствие в Афганистане
22:08 11.07.2018
Экс-антикоррупционный прокурор Румынии Кьовеши может стать кандидатом в президенты
Все новости страны
Турция Турция
15:48 16.07.2018
Из Украины в Турцию доставили ключевого члена организации Гюлена
12:20 16.07.2018
При новом правительстве Турции сохранится политика в отношении Крыма, Донбасса и Украины в НАТО
11:28 16.07.2018
Эрдоган заявил что эпоха переворотов в Турции завершена
19:24 09.07.2018
Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в президентскую республику
Все новости страны
Украина Украина
20:47 16.07.2018
Фриз сказала, каким должен быть ответ на политику РФ в Азовском море
19:55 16.07.2018
Путин озвучил позицию Трампа по Крыму
19:03 16.07.2018
Врачи в российском СИЗО пытаются убить политзаключенного Куку - КрымЅОЅ
18:37 16.07.2018
Мининфраструктуры Украины провело совещание и разработало план действий в ответ на действие РФ в Азовском море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс