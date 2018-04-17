Во главе оккупационного департамента севастопольского образования стал выходец из Удмуртии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 58-летнего Игоря Белозерова, который в течение 10 лет занимал кресло заместителя министра образования и науки Удмуртской Республики, представил во время аппаратного совещания в понедельник, 16 июля, Дмитрий Овсянников.

Отметим, что "главу" Севастополя с Удмуртией связывают долгие отношения – учеба в местном госуниверситете и последующая работа в различных должностях (более 20 лет с перерывами).

Новый исполняющий обязанности оккупационного департамента образования родился в Омске в 1960-м году. В Ижевск перебрался в 1986-м году, где начал работать в школе учителем географии, потихоньку продвигаясь по карьерной лестнице. Через 22 года Белозеров занял пост замминистра регионального образования.

Напомним, что предыдущий "глава" департамента образования оккупированного Севастополя Михаил Родиков, кстати, приехавший из Московской области, ушел в отставку 21 июня текущего года после скандала с отравлением детей и вожатых в детском лагере «Ласпи». Его обязанности в течение трех недель временно исполняла Светлана Кириленко.

Горожане отнеслись к новому назначенцу скептически.

«Неужели в Севастополе не нашлось достойной кандидатуры? Опять наступаем на одни и те же грабли...», – досадуют в соцсетях.

«Это уже становится анекдотом. Позор!», – пишут севастопольцы.

«Кто б сомневался... Севастополь можно переименовывать в Удмуртополь», – считают посетители соцсетей.

