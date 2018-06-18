Могилев предлагает властям Украины наладить платные поставки воды в аннексированный Крым

13:12 16.07.2018 0 комментариев Крым

Экс-председатель Совета Министров АР Крым и бывший глава украинского МВД Анатолий Могилев предлагает властям Украины наладить платные поставки воды в аннексированный Крым, жители которого страдают от нехватки питьевой воды.

С таким предложением он выступил в эфире телеканала "112 Украина", передают События Крыма.

"Украина, я думаю, должна вступать в переговоры по этому вопросу. Если мы говорим, что там все наши враги, то... Мы же покупаем у России нефть и газ? Покупаем. Мы прогоняем по нашей газотранспортной системе российские нефть и газ? Прогоняем. Наверное, стоит переходить в экономическую плоскость и продавать нашу воду. И от этого получать еще и доход, в то время, как сейчас мы эту воду сбрасываем просто в Черное море", – сказал Могилев.

При этом он отметил, что предлагает подавать воду в Крым "не для какого-то военно-промышленного комплекса". "Для них, я думаю, россияне воду найдут. Это вода для людей. Мы понимаем, что вода – одна из самых важных составляющих жизнеобеспечения человека", – подчеркнул он.

 



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