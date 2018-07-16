Принципиальная позиция Турции в отношении Крыма и Донбасса, а также поддержка курса Украины на евроатлантическую интеграцию при новой политической системе не изменится.

Об этом заявил посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель в статье на "Европейской правде".

Он подчеркнул, что турецко-украинские отношения, несмотря на смену системы власти, продолжат развиваться по нарастающей.

"Принципиальная позиция Турции в отношении Крыма и Донбасса, а также поддержка выбора украинского народа интегрироваться с трансатлантическим сообществом – хорошо известна. И наша позиция не изменилась", - заявил посол.

"Эта политика является искренней и будет оставаться действующей, поскольку она несет пользу и для Турции, и для Украины и для всего региона", - добавил он.

Йонет Джан Тезель также процитировал украинского премьера Владимира Гройсмана, отметив, что турецко-украинское сотрудничество может простираться от глубины подземных рудников до космоса.

"Мы продолжаем работать над заключением Соглашения о свободной торговле (желательно – уже до конца года)", - отметил посол.

Напомним, в результате изменения формы правления, президент Турции единолично возглавил исполнительную власть.

Реджеп Тайип Эрдоган, победив в президентских выборов, стал также руководителем правительства.

В новый состав кабинета министров вошли 16 человек, свои должности сохранили только глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр юстиции Абдулхамит Гюль.