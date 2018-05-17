В Крыму оккупационные войска учаться разворачивать С–400
|11:54 16.07.2018
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|Крым
Оккупанты после марша в позиционный район перевели комплексы «Триумф» в боевое положение и выполнили топопривязку и ориентирование на местности.
Боевые расчёты дивизиона зенитно–ракетных комплексов С–400 «Триумф» из состава армии ВВС России и ПВО Южного военного округа на аннексированном Крымском полуострове приняли участие в тренировке по развертыванию комплексов со снятием временных нормативов, поиском и захватом воздушной цели, передает ForPost.
Для проверки точности топопривязки расчёты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.
Заключительном этапом подготовки зенитчиков станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.
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