Оккупанты после марша в позиционный район перевели комплексы «Триумф» в боевое положение и выполнили топопривязку и ориентирование на местности.

Боевые расчёты дивизиона зенитно–ракетных комплексов С–400 «Триумф» из состава армии ВВС России и ПВО Южного военного округа на аннексированном Крымском полуострове приняли участие в тренировке по развертыванию комплексов со снятием временных нормативов, поиском и захватом воздушной цели, передает ForPost.

Для проверки точности топопривязки расчёты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.

Заключительном этапом подготовки зенитчиков станет проведение электронных пусков ракет по условным воздушным целям.