Эрдоган заявил что эпоха переворотов в Турции завершена
|11:28 16.07.2018
|0 комментариев
|Анкара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в воскресенье, 15 июля, о том, что эпоха военных переворотов в стране завершена.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении в стране эпохи переворотов.
Об этом он сказал на митинге в Стамбуле по случаю Дня демократии и национального единства в воскресенье, 15 июля, сообщает Корреспондент.net.
"Тем, кто попытается нарушить покой нашей нации, придется иметь дело с нашей армией, полицией и с теми, кто стоит на страже безопасности. В Турции навсегда завершился период военных переворотов", – заявил Эрдоган.
Попытку переворота, которая была пресечена "благодаря стойкости и мужеству турецкого народа", лидер страны назвал символом "возрождения нации".
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции была совершена попытка военного переворота, однако планы мятежников провалились. Тогда во время беспорядков погибли 208 мирных граждан и 100 мятежников, около 1,5 тысячи получили ранения.
Турецкие власти обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. В свою очередь Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.
После этого в Турции развернулись массовые репрессии в отношении предполагаемых сторонников Гюлена.
Ещё на эту тему:
При новом правительстве Турции сохранится политика в отношении Крыма, Донбасса и Украины в НАТО
Правительство Турции передало исполнительные полномочия президенту
Турецкая разведка узнала о возможном покушении на Эрдогана во время визита на Балканы
В Стамбуле пройдет внеочередной саммит ОИС
Израиль ввел санкции против Турции
Турецкий МИД рекомендовал послу Израиля временно покинуть Турцию
В Турции объявлен траур по погибшим в Газе палестинцам
Президент Турции намерен проводить военные операции против террористов за пределами страны
Турция продлила режим ЧП в республике ещё на три месяца
Турция оказалась в условиях кризиса верховенства закона
Эрдоган посетит Ватикан, чтобы обсудить статус Иерусалима – СМИ