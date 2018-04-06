Запуск турбин в рамках этапа пусконаладочных работ прошел на Сакской ТЭЦ.

Об этом сообщил телеканал «Слово города ТВ» города Саки, передает Крым Информ.

Отмечается, что весь процесс является автоматизированным.

Ряд показателей турбин отрабатывается в режиме горячего пуска и работы на холостом ходу.

В ходе работ специалисты ТЭЦ сначала запускают турбины по одной, затем все вместе для полной синхронизации их работы и ввода в работу открытого распределительного устройства.

Работы идут в плановом режиме.

Далее в планах работы с системным оператором.

После получения разрешения на работу в сети Сакская ТЭЦ будет выходить на 72-часовые испытания и подтверждение технических характеристик уже генерирующего оборудования.