Оккупанты заявили о пусконаладочном запуске турбин на Сакской ТЭЦ
|11:02 16.07.2018
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|Саки
Запуск турбин в рамках этапа пусконаладочных работ прошел на Сакской ТЭЦ.
Об этом сообщил телеканал «Слово города ТВ» города Саки, передает Крым Информ.
Отмечается, что весь процесс является автоматизированным.
Ряд показателей турбин отрабатывается в режиме горячего пуска и работы на холостом ходу.
В ходе работ специалисты ТЭЦ сначала запускают турбины по одной, затем все вместе для полной синхронизации их работы и ввода в работу открытого распределительного устройства.
Работы идут в плановом режиме.
Далее в планах работы с системным оператором.
После получения разрешения на работу в сети Сакская ТЭЦ будет выходить на 72-часовые испытания и подтверждение технических характеристик уже генерирующего оборудования.
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