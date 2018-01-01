Военно-политическая ситуация в зоне карабахского конфликта напряженная, вооруженные силы Армении должны быть готовы к провокациям .

Заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мой приказ вооруженным силам - быть бдительным и быть готовым к провокациям в любой момент. Военно-политическая ситуация действительно напряженная. Это касается не только случаев нарушения режима перемирия, но и заявлений и поведения с азербайджанской стороны", - сказал Н.Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

По его словам, у президента Азербайджана Ильхама Алиева есть "внутриполитические проблемы и есть обеспокоенность, что демократические процессы в Армении могут перенестись в Азербайджан, в частности, по части борьбы против коррупции и за установление демократии".

"В случае провокации нам не останется ничего, кроме как сплотить все существующие ресурсы и направить их на защиту Карабаха и (нанести) контрудар противнику. Азербайджан ведет себя активно агрессивно. Но мы должны готовы быть к контрудару", - сказал премьер-министр.

По его словам, не следует переоценивать или недооценивать ситуацию.

"Все должны быть готовы оставить все свои дела, и заняться защитой родины. Мой сын также служит в Карабахе, что говорит о том, что мы ничего не пожалеем для защиты родины и нанесения контрудара", - сказал Н.Пашинян.