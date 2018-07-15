Британский беспилотник провел разведку над оккупированным Крымом / Карта
|10:10 16.07.2018
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|Крым
Около берегов оккупированного Россией Крыма засекли самолет-разведчик военно-воздушных сил Великобритании.
Об этом пишет мониторинговый ресурс Mil Radar, передает GuildHall.
Как видно на опубликованной карте, маршрут самолета Raythen Sentinel, вылетевшего с британской военной базы Акротири на острове Кипр, пролегал над Черным морем неподалеку от полуострова. Самолет облетел Крым как минимум дважды.
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