Около берегов оккупированного Россией Крыма засекли самолет-разведчик военно-воздушных сил Великобритании.

Об этом пишет мониторинговый ресурс Mil Radar, передает GuildHall.

Как видно на опубликованной карте, маршрут самолета Raythen Sentinel, вылетевшего с британской военной базы Акротири на острове Кипр, пролегал над Черным морем неподалеку от полуострова. Самолет облетел Крым как минимум дважды.