Россия в соцсетях упорно сеет раздор среди американского общества, - министр внутренней безопасности США
|09:44 16.07.2018
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|Россия
Выступая 14 июля на собрании государственных секретарей США в Филадельфии, министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что россияне "упорно" используют социальные медиа и другие ресурсы для создания разногласий среди американского народа.
Об этом сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty, передает 112.ua
"Россияне используют социальные медиа, симпатичных людям спикеров и другие способы, чтобы посеять раздор и раскол среди американского народа", - заявила Нильсен.
Однако она добавила, что усилия российских спецслужб "не обязательно ориентированы на конкретных политиков или политические кампании".
Также на прошлой неделе США обвинили 12 граждан РФ в кибератаках и краже документов во время президентской кампании 2016 года.
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