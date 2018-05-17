Росгвардия создает базу ОМОН в оккупированной Керчи
|08:52 16.07.2018
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|Керчь
Сотрудники Росгвардии подали через портал Росреестра пакет документов для оформления земельных участков и объектов недвижимости в Симферополе, Алуште и Керчи, где после регистрации соответствующих прав Российской Федерации планируется создать базы ОМОН.
Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ.
Так называемый "Госкомитет по государственной регистрации и кадастру" оккупированного Крыма оказывает содействие Росгвардии в оформлении.
Как уточнили в "Госкомрегистре", Росгвардия оформляет капитальное строение и территорию в Керчи, где в будущем будут дислоцироваться бойцы, задействованные в охране Керченского моста.
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