Сотрудники Росгвардии подали через портал Росреестра пакет документов для оформления земельных участков и объектов недвижимости в Симферополе, Алуште и Керчи, где после регистрации соответствующих прав Российской Федерации планируется создать базы ОМОН.

Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ.

Так называемый "Госкомитет по государственной регистрации и кадастру" оккупированного Крыма оказывает содействие Росгвардии в оформлении.

Как уточнили в "Госкомрегистре", Росгвардия оформляет капитальное строение и территорию в Керчи, где в будущем будут дислоцироваться бойцы, задействованные в охране Керченского моста.