Президент США Дональд Трамп во время встречи с Путиным вряд ли изменит свое отношение в вопросе Крыма в разрез с позицией официального Вашингтона, который не признает российской аннексии украинского полуострова.

Такое убеждение высказал в воскресенье в интервью телеканалу NBC News посол США в России Джон Хантсман, передает Укринформ.

"Повестка дня формируется президентом", - отметил Хантсман на вопрос, будет ли придерживаться позиции США и НАТО, что Крым принадлежит Украине.

В то же время он подчеркнул: "Я считаю, маловероятно, что вы увидите какие-либо изменения по Крыму".

Он также акцентировал, что запланированные на понедельник, 16 июля, мероприятия в Хельсинки будут иметь статус только встречи между президентами Трампом и Путиным, а не саммита, как это называли раньше в официальных кругах. Он пояснил, что по итогам переговоров не предполагается совместного заявления, к тому же статус остальных мероприятий не соответствует уровню саммита.

"Я надеюсь, это будет подробная беседа, в которой мы сможем найти некоторые взаимовыгодные и совместные интересы", - отметил Хантсман.

По словам американского дипломата, стороны также не будут поднимать вопрос экстрадиции 12-ти российских разведчиков, против которых Министерство юстиции США несколько дней назад выдвинуло официальные обвинения во вмешательстве в президентские выборы.

Он сообщил, что ФБР продолжает работать над этим делом, поэтому он не может раскрыть деталей. В то же время, Хантсман не исключил, что этот вопрос может быть частью обсуждений.