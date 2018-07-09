Панова будут этапировать из Крыма в РФ - правозащитница
|08:00 16.07.2018
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|Крым
Осужденного по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова могут этапировать из аннексированного Крыма в российскую колонию.
Об этом заявила в комментарии "UA: Крым" руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник, сообщает Укринформ.
"Его 100% будут этапировать из Крыма, потому что на территории Крыма вообще нет колоний строгого режима. Я думаю, что это делается специально: для того, чтобы прервать связи с семьей, чтобы родственникам, правозащитникам и адвокатам было труднее добраться до этих людей", - сказала она.
Адвокат Панова Ольга Динзе также считает, что его могут этапировать из Крыма.
"Защита будет обжаловать приговор. Евгения могут этапировать до рассмотрения апелляционных жалоб защиты", - сказала она.
Как сообщалось, 13 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.
ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове.
Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после – вернули в Крым.
Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.
Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).
Панов отказался от сделки с российским следствием.
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