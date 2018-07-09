Осужденного по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова могут этапировать из аннексированного Крыма в российскую колонию.

Об этом заявила в комментарии "UA: Крым" руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник, сообщает Укринформ.

"Его 100% будут этапировать из Крыма, потому что на территории Крыма вообще нет колоний строгого режима. Я думаю, что это делается специально: для того, чтобы прервать связи с семьей, чтобы родственникам, правозащитникам и адвокатам было труднее добраться до этих людей", - сказала она.

Адвокат Панова Ольга Динзе также считает, что его могут этапировать из Крыма.

"Защита будет обжаловать приговор. Евгения могут этапировать до рассмотрения апелляционных жалоб защиты", - сказала она.

Как сообщалось, 13 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове.

Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после – вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Панов отказался от сделки с российским следствием.