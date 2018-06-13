Защита россиянина утверждает, что французские правоохранители не смогли предоставить доказательств вины Винника. А экстрадиция их подзащитного во Францию имеет конечной целью его выдачу США.

Суд греческого города Салоники в пятницу, 13 июля, удовлетворил запрос властей Франции о выдаче россиянина Александра Винника. Париж обвиняет его в киберпреступлениях, ущерб от которых составляет 130 млн евро. Как заявил агентству "Интерфакс" адвокат россиянина, суд также постановил "применить ускоренную форму экстрадиции", сообщает Deutsche Welle.

В то же время защита уже заявила, что считает решение необоснованным и в ближайшее время подаст апелляцию. "До того, как жалоба будет рассмотрена Верховным судом Афин, Александра никуда не смогут экстрадировать, он будет находиться в Греции", - пояснил адвокат.

Французские власти обвиняют россиянина в отмывании денежных средств, а также в мошенничестве. Следствие считает, что Винник похищал личные данные граждан, а затем якобы возвращал их за деньги. Потерпевшими по этому делу признаны 5,7 тысяч человек по всему миру, из которых 100 граждан Франции. При этом защита россиянина утверждает, что французские правоохранители не смогли предоставить доказательств вины Винника во вменяемых ему преступлениях. А экстрадиция их подзащитного во Францию имеет целью его выдачу США.

Взаимоисключающие решения

Власти Греции задержали Винника 25 июля 2017 года по запросу США. Ранее суд присяжных в Сан-Франциско предъявил ему обвинение в отмывании денег через биткоины. По данным американских властей, подозреваемый и его компании отмывали деньги на общую сумму не менее 4 миллиардов долларов. Россиянин с 2011 года управлял организацией, которая занималась киберпреступностью. Винник вел бизнес на территории США без соблюдения законодательных норм по защите от отмывания денег и других преступлений, указало далее американское министерство.

Кроме того, по данным "Интерфакса" Винник написал российским правоохранительным органам явку с повинной, из которой следует, "что в результате его мошеннических действий с 2011 по 2017 годы неустановленной группе российских граждан причинен материальный ущерб в 750 млн рублей".

Ранее суд в Салониках принял два взаимоисключающих решения. Один состав совета судей удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ, а другой поддержал просьбу США об экстрадиции Винника.