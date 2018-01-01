Внутренние разногласия в НАТО целиком затмили все внешние вопросы, но итогами саммита в Брюсселе остался доволен не только Дональд Трамп. Украине и Грузии тоже удалось немало достичь.

Участники брюссельского форума подтвердили обещание, данное Киеву и Тбилиси на саммите в Бухаресте в 2008 году, пишет Deutsche Welle.

Тогда все страны НАТО согласились с тем, что в перспективе Украина и Грузия смогут вступить в Североатлантический альянс.

В нынешней декларации формулировки в отношении обеих стран различаются.

О Грузии говорится, что это государство "станет членом альянса, и план действий касательно членства является частью этого процесса". Причем понятие "членство" встречается в тексте несколько раз.

Что же касается Украины, то в документе признается ее "стремление к членству в НАТО". Одновременно подчеркнуто право Украины определять свой курс без внешнего вмешательства - имеется в виду, видимо, Россия.

Если посмотреть на цели, которые Киев ставил перед собой, то достичь ему удалось немало.

В общей декларации много внимания уделено России и осуждению ее курса, причем на первом месте стоят вопросы, касающиеся Украины.

НАТО подтвердила поддержку территориальной целостности Украины, заверила, что не признает аннексию Крыма, призвала Москву вывести свои войска с Донбасса и прекратить поддержку сепаратистов.

Отдельно лидеры альянса обсудили перспективы миротворческой миссии, подчеркнув, что ее мандат должен распространяться на всю зону конфликта, включая границу с РФ.