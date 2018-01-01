НАТО пережила саммит Трампа и не забыла об Украине и Грузии
|20:49 13.07.2018
|0 комментариев
|Украина
Внутренние разногласия в НАТО целиком затмили все внешние вопросы, но итогами саммита в Брюсселе остался доволен не только Дональд Трамп. Украине и Грузии тоже удалось немало достичь.
Участники брюссельского форума подтвердили обещание, данное Киеву и Тбилиси на саммите в Бухаресте в 2008 году, пишет Deutsche Welle.
Тогда все страны НАТО согласились с тем, что в перспективе Украина и Грузия смогут вступить в Североатлантический альянс.
В нынешней декларации формулировки в отношении обеих стран различаются.
О Грузии говорится, что это государство "станет членом альянса, и план действий касательно членства является частью этого процесса". Причем понятие "членство" встречается в тексте несколько раз.
Что же касается Украины, то в документе признается ее "стремление к членству в НАТО". Одновременно подчеркнуто право Украины определять свой курс без внешнего вмешательства - имеется в виду, видимо, Россия.
Если посмотреть на цели, которые Киев ставил перед собой, то достичь ему удалось немало.
В общей декларации много внимания уделено России и осуждению ее курса, причем на первом месте стоят вопросы, касающиеся Украины.
НАТО подтвердила поддержку территориальной целостности Украины, заверила, что не признает аннексию Крыма, призвала Москву вывести свои войска с Донбасса и прекратить поддержку сепаратистов.
Отдельно лидеры альянса обсудили перспективы миротворческой миссии, подчеркнув, что ее мандат должен распространяться на всю зону конфликта, включая границу с РФ.
Ещё на эту тему:
В Одессе проходит Межпарламентский совет Украина - НАТО
Инструкторы Корпуса морской пехоты США проводят курс развития лидерских качеств для украинских морских пехотинцев
Украина получила доступ к Логистической электронной базе данных НАТО
В параде в Киеве примут участие девять стран НАТО
Тренеры НАТО под Львовом готовят новую партию инструкторов ВСУ
Что беспокоит НАТО в украинской армии, - Reuters
НАТО снабдит Нацгвардию Украины спутниковыми телефонами
В Верховной Раде определились с членством в НАТО