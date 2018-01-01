ЕМС подтвердил получение транша в Грецию, но с условиями

20:22 13.07.2018 0 комментариев Греция

Совет директоров Европейского совета стабильности в пятницу, 13 июля, одобрил, в принципе, выпуск финального транша финансирования Греции, стоимостью 15 миллиардов евро. Тем не менее в тексте заявления имеются условия.

В заявлении, опубликованном в пятницу, 13 июля, совет ЕМС сообщил, что сумма будет выплачена Греции «при условии завершения национальной процедуры», передают Русские Афины.

«Как только национальная процедура будет завершена, выплаты будут быстро проведены не дожидаясь конца программы ЕМС», - говорится в заявлении.

В четверг глава ЕМС Клаус Релинг сказал, что освобождение денег будет отложено до августа, отметив, что Греции было предложено найти альтернативные меры для компенсации потерь в размере 28 миллионов евро в связи с продлением скидки на добавленную стоимость для 5 островов  Эгейского моря. 

«Надеюсь, бронирование в Германии может быть отменено в начале августа, так что мы сможем сделать нашу выплату в 15 миллиардов евро», - сказал Релинг. 

Ранее, в четверг  было заявлено, что Германия блокирует получение обещанного транша из-за самовольного решения правительства Греции о продлении льготного периода НДС на 30% для 5 островов Элейского моря наиболее пострадавших от кризиса с беженцами и мигрантами. 

 



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