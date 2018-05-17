На подлодках ЧФ России служат только контрактники
|19:55 13.07.2018
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|Крым
На службу в подводные силы Черноморского флота в 2018 году уже не принимают моряков-срочников.
Об этом сообщили Mil.Press FLOT в отделе информационного обеспечения ЧФ России.
Вместе с тем призывники продолжают службу на надводных кораблях и судах Черноморского флота, отметил представитель ВМФ.
В конце июня 2018 года на кораблях ЧФ РФ провели замену военнослужащих по призыву.
Все военные моряки-срочники, отслужившие установленный срок, вернулись в Севастополь.
Ожидается, что всего в ходе призывной компании "Весна-2018" Черноморский флот России пополнят более 1500 военнослужащих по призыву.
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