На службу в подводные силы Черноморского флота в 2018 году уже не принимают моряков-срочников.

Об этом сообщили Mil.Press FLOT в отделе информационного обеспечения ЧФ России.

Вместе с тем призывники продолжают службу на надводных кораблях и судах Черноморского флота, отметил представитель ВМФ.

В конце июня 2018 года на кораблях ЧФ РФ провели замену военнослужащих по призыву.

Все военные моряки-срочники, отслужившие установленный срок, вернулись в Севастополь.



Ожидается, что всего в ходе призывной компании "Весна-2018" Черноморский флот России пополнят более 1500 военнослужащих по призыву.