Проект порта Анаклиа является приоритетом для рассмотрения. Разговор идет о комплексном изучении данного вопроса, и мы еще раз должны пересмотреть его .

Заявил на заседании пяти комитетов Георгий Кобулия, представленный на пост министра экономики, сообщает Грузия Online.



Депутаты поинтересовались, остается ли проект Анаклиа приоритетом, как это рассматривалось в бытность премьер-министром Георгия Квирикашвили. По мнению Кобулия, надо посмотреть свежим взглядом на уже проведенные исследования.



"О проекте Анаклиа было много разговора. Это в целом вопрос стратегии логистического хаба Грузии. Нельзя, чтобы порт Анаклиа был отдельно. Для нас, как для правительства, важна польза для всей страны. Порт Анаклиа является приоритетом для рассмотрения. Здесь идет разговор о комплексном изучении этого вопроса, и мы еще раз должны пересмотреть это в комплексе. Это и для меня приоритет, это один из крупнейших проектов, и как так может быть, чтобы не было приоритетом для меня. Дело в том, что ситуация с точки зрения грузооборотов очень быстро меняется. Мы еще раз должны пересмотреть проект. У меня был разговор с моей командой, чтобы еще раз поднять исследования, которые были сделаны, можем возобновить их, и еще раз посмотреть свежим взглядом на то, как превратить Грузию в хаб, и как максимально использовать этот коридор. Пока у меня нет ответа на этот вопрос, но он будет"- заявил Георгий Кобулия.