Украина должна получить оборудование для противодействия кораблям РФ
|19:01 13.07.2018
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|Украина
Украина должна получить новое оборудование, которое поможет эффективно действовать против российских кораблей в море.
Об этом во время итоговой пресс-конференции завил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Мы должны получить новое оборудование, которое будет защищать береговую линию, новое оборудование, которое будет касаться самой современной техники, которая сможет очень эффективно действовать даже против российских кораблей", - сообщил Парубий.
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