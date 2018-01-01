Румыния остановила полеты советских МиГ-21 после катастрофы на авиашоу

18:34 13.07.2018 0 комментариев Румыния

Румыния приостанавливает использование всех имеющихся у нее истребителей МиГ-21 до завершения расследования катастрофы на авиашоу в минувшее воскресенье.

Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, сообщает Balkan Insight, сообщает Европейская правда.

"После трагедии на авиашоу на прошлой неделе, в соответствии с процедурами на время расследования, истребители МиГ будут оставаться на земле", - сказал он.

Фифор отметил, что румынское воздушное пространство не останется без защиты - его будут патрулировать четыре британских истребителя Eurofighter Typhoon.

Румынская армия держит в тайне то, сколько советских МиГ-21 есть у нее наличии. СМИ же сообщают о примерно 30 машинах, которые остаются функциональными, и 11 модернизированных в Израиле по стандартам НАТО.

Румыния приобрела в Португалии 12 истребителей F-16, однако пока не может их использовать, поскольку обучение пилотов еще продолжается.

В минувшее воскресенье на авиашоу близ города Константа разбился истребитель МиГ-21 Lancer, пилот погиб.



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