Румыния остановила полеты советских МиГ-21 после катастрофы на авиашоу
|18:34 13.07.2018
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|Румыния
Румыния приостанавливает использование всех имеющихся у нее истребителей МиГ-21 до завершения расследования катастрофы на авиашоу в минувшее воскресенье.
Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, сообщает Balkan Insight, сообщает Европейская правда.
"После трагедии на авиашоу на прошлой неделе, в соответствии с процедурами на время расследования, истребители МиГ будут оставаться на земле", - сказал он.
Фифор отметил, что румынское воздушное пространство не останется без защиты - его будут патрулировать четыре британских истребителя Eurofighter Typhoon.
Румынская армия держит в тайне то, сколько советских МиГ-21 есть у нее наличии. СМИ же сообщают о примерно 30 машинах, которые остаются функциональными, и 11 модернизированных в Израиле по стандартам НАТО.
Румыния приобрела в Португалии 12 истребителей F-16, однако пока не может их использовать, поскольку обучение пилотов еще продолжается.
В минувшее воскресенье на авиашоу близ города Константа разбился истребитель МиГ-21 Lancer, пилот погиб.
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