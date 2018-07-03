Государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан выразил обеспокоенность относительно состояния трех украинских политзаключенных, продолжающих голодовку, и призвал Россию немедленно их освободить.

Как информирует Цензор.Нет со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает сайт правительства Великобритании в пятницу, 13 июля.

"Мы по-прежнему обеспокоены состоянием Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку, которые голодают с требованием освобождения украинских политических заключенных... Тюремное заключение этих людей и многих других украинцев представляется политически мотивированным, и мы призываем российские власти немедленно освободить их", - сказал Дункан.

В Лондоне напомнили, что украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой было отказано в доступе к политзаключенным в России.

"Прискорбно, что российские власти продолжают отказывать в доступе международным мониторинговым организациям в места лишения свободы, даже если здоровье этих заключенных ухудшается", - резюмировал министр.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

8 июля акция в поддержку украинских заложников в России прошла на Майдане Независимости в Киеве.

Напомним также, что 5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен) по совокупности двух уголовных дел.

Второе дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Ранее суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту до 14 августа.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.