Российский МИД решил пока воздержаться от ответных действий по высылке греческих дипломатов.

По данным издания «Коммерсант», 13 июля посол Греции в России Андреас Фриганас был вызван в МИД РФ, где ему было высказано неудовольствие действиями властей Греции. Других санкций не последовало, сообщает Новая Газета.

«Было подчеркнуто, что рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб», — сказано на сайте российского МИД.

11 июля власти Греции выслали из страны двух российских дипломатов после обвинений в попытках вмешательства во внутренние дела Греции и незаконных действиях, которые подрывают национальную безопасность страны. В ответ в Москве пообещали принять адекватные и симметричные меры.

Напомним, весной более 20 стран вместе с Великобританией объявили о высылке российских дипломатов.

В качестве «зеркальной меры» Министерство иностранных дел (МИД) России также выслало сотрудников европейских дипмиссий.

Это было связано с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Великобритания обвинила Россию. Москва все обвинения в свой адрес отрицала.