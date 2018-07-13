Россия отказалась от высылки греческих дипломатов в качестве ответных мер

17:40 13.07.2018 0 комментариев Россия

Российский МИД решил пока воздержаться от ответных действий по высылке греческих дипломатов.

По данным издания «Коммерсант», 13 июля посол Греции в России Андреас Фриганас был вызван в МИД РФ, где ему было высказано неудовольствие действиями властей Греции. Других санкций не последовало, сообщает Новая Газета.

«Было подчеркнуто, что рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб», — сказано на сайте российского МИД. 

11 июля власти Греции выслали из страны двух российских дипломатов после обвинений в попытках вмешательства во внутренние дела Греции и незаконных действиях, которые подрывают национальную безопасность страны. В ответ в Москве пообещали принять адекватные и симметричные меры.

Напомним, весной более 20 стран вместе с Великобританией объявили о высылке российских дипломатов.

В качестве «зеркальной меры» Министерство иностранных дел (МИД) России также выслало сотрудников европейских дипмиссий.

Это было связано с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Великобритания обвинила Россию. Москва все обвинения в свой адрес отрицала.

 



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