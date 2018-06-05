Бывший президент Молдовы прокомментировал «возвращение» Козака
|17:13 13.07.2018
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|Молдова
Владимир Воронин подтвердил, что назначение Козака спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой говорит о том, что Москва хочет улучшить двусторонние отношения.
Об этом бывший президент Молдовы сообщил в разговоре с журналистом Deschide.MD.
Владимир Воронин сразу сказал, что не хочет обсуждать этот вопрос, но по настоянию журналиста согласился дать короткий комментарий.
Владимир Воронин: «Думаю, назначение нового посла и господина Козака в этой должности доказывает, что Российская Федерация заинтересована в нормализации двусторонних отношений с Республикой Молдова».
Журналист Deschide.MD: «И Вы думаете, что это произойдет?»
Владимир Воронин: «Кто и что думает — это другой вопрос. Я не спрашиваю тебя и сам не хочу отвечать на этот вопрос».
Президент РФ Владимир Путин своим указом возложил на вице-премьера Дмитрия Козака обязанности спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Дмитрий Козак стал известен в Молдове после разработки в 2003 году плана урегулирования приднестровского конфликта. Документ предполагал федерализацию Республики Молдова и предоставление Приднестровью и Гагаузии широких полномочий в определении внешней политики.
Документ был парафирован президентом на тот момент Владимиром Ворониным и лидером сепаратистов Игорем Смирновым.
В последний момент Воронин передумал и отказался подписывать документ.
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