«Вертолеты России» обеспечили заказами Севастопольскую «вертолетку» на 850 млн рублей

16:46 13.07.2018 0 комментариев Севастополь

Портфель заказов завода «Севастопольское авиационное предприятие» на 2018 год достигает 850 млн рублей.

Это стало возможным благодаря холдингу «Вертолеты России», сообщают Примечания.

«В 2015 году объем производства предприятия был порядка 100 млн рублей, в 2016 году – 160 млн рублей, в 2017 году – 210 млн рублей. В этом году за первый квартал предприятие уже выполнило работ на 160 млн рублей. На этот год у нас запланировано 850 млн рублей. Такую загрузку обеспечили при поддержке "Вертолетов России", поскольку предприятие интегрируется в корпорацию», — отметил чиновник.

В мае этого года "САП" было зарегистрировано в ЕГРЮЛ как федеральное предприятие.

"Следующим этапом интеграции уже планируется акционирование предприятия с дальнейшей передачей акций в холдинг "Вертолеты России". Ориентировочно на это потребуется два года – примерно до середины 2020 года", — подчеркнул Ежиков.

В настоящее время разрабатывается программа модернизации предприятия, ведутся переговоры по загрузке производства заказами из Южного федерального округа и в рамках военно-технического сотрудничества. 

Львиная доля заказов предприятия обеспечена за счет гособоронзаказа.

"Севастопольское авиационное предприятие" специализируется на ремонте вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-14, Ка-27. На заводе работает 300 человек. 



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