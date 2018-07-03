Так называемый «Железнодорожный районный суд» Симферополя отказал украинскому политзаключенному Владимиру Балуху в условно-досрочном (УДО) освобождении.

Об этом рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе, передает «Крымская правозащитная группа», сообщает телеканал ATR.

«Суд» принял решение о прекращении производства по условно-досрочному освобождению Владимира Балуха, так как УДО рассматривалось по первому приговору, по которому Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы.

«Сегодня в «Железнодорожном районном суде» Симферополя было продолжено судебное заседание по условно-досрочному освобождению Владимира Балуха по приговору от 16 января 2018 года. В ходе судебного заседания прокурор заявил ходатайство о прекращении производства по УДО в связи с новым приговором, который был вынесен 5 июля 2018 года. Прокурор заявил, что по новому приговору Владимиру Балуху назначено суммарное наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима», — рассказала адвокат.

Динзе, в свою очередь, заявила, что новый приговор еще не вступил в силу, поэтому защита имеет право ходатайствовать перед «судом» относительно УДО по первому приговору. «Судья» Дмитрий Михайлов отклонил дальнейшее рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Адвокат добавила, что она намерена обжаловать данное решение «суда».

Напомним, в четверг, 5 июля, «Раздольненский районный суд» в оккупированном Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу размером в 10 тысяч российских рублей. В срок отбывания наказания входит период содержания Балуха под стражей в СИЗО и под домашним арестом (с 8 декабря 2016 года).

Как сообщал телеканал ATR, второе «уголовное дело» против Владимира Балуха завели в августе 2017 года. После того, как Владимир Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия так называемого начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца, Ткаченко подал в ответ свою жалобу на украинца.

14 марта «Верховный суд» Крыма в Симферополе рассмотрел апелляционную жалобу защиты украинского политзаключенного Владимира Балуха на его приговор. «Суд» снизил срок лишения свободы до 3-х лет и 5-ти месяцев в колонии-поселения. Ранее «Раздольненский районный суд» приговорил Балуха к 3-м годам и 7-ми месяцам лишения свободы.

Как известно, украинский политзаключенный Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев в колонии-поселения. После месяца голодовки он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. 22 июня Владимир Балух принял решение усилить голодовку и употреблять только воду.