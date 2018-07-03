В оккупированном Крыму зафиксировано значительное уменьшение растительности / Фото
|15:52 13.07.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму зафиксировано значительное уменьшение растительности.
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемищеных лиц, передает УНН.
"Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира Крымского полуострова. Небрежное отношение оккупационной власти Российской Федерации к уникальной природной среде в северной, центральной и восточной частях Автономной Республики Крым может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожаров в экосистемах и экологической катастрофы на полуострове", - говорится в сообщении.
По данным дистанционного зондирования установлено, что в течение двух лет индекс NDVI (нормализованный относительный индекс растительности), который применяется для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях АР Крым снизился до самой низкой отметки 0,3.
Всего в июне 2018 по сравнению с аналогичным периодом 2016, снижение значения общего индекса NDVI по территории АР Крым, составило - 23%.
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