В оккупированном Крыму зафиксировано значительное уменьшение растительности / Фото

15:52 13.07.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму зафиксировано значительное уменьшение растительности.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемищеных лиц, передает УНН.

"Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира Крымского полуострова. Небрежное отношение оккупационной власти Российской Федерации к уникальной природной среде в северной, центральной и восточной частях Автономной Республики Крым может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожаров в экосистемах и экологической катастрофы на полуострове", - говорится в сообщении. 

По данным дистанционного зондирования установлено, что в течение двух лет индекс NDVI (нормализованный относительный индекс растительности), который применяется для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях АР Крым снизился до самой низкой отметки 0,3.

Всего в июне 2018 по сравнению с аналогичным периодом 2016, снижение значения общего индекса NDVI по территории АР Крым, составило - 23%. 



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