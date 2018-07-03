Кремль рассмотрит обращение матери режиссера Олега Сенцова о его помиловании, когда оно поступит в администрацию президента РФ.

Как информирует Цензор.Нет со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, это (обращение матери Сенцова. - Ред) будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать", - отметил он.

Отвечая на вопрос, можно ли помиловать человека по ходатайству его родственников, в том числе матери, представитель Кремля заявил: "Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, это не входит в мою компетенцию".

Песков заметил, что "такие случаи (помилования по ходатайству матери. - Ред.) в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования".

По словам Пескова, о ходатайстве Людмилы Сенцовой в адрес российского лидера Владимира Путина в Кремле узнали из СМИ и не могут относиться к этому как к официальному обращению.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

8 июля акция в поддержку украинских заложников в России прошла на Майдане Независимости в Киеве.Источник: https://censor.net.ua/n3076435