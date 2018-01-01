Греция: россияне высланы по обвинению в финансировании протестов

15:25 13.07.2018 0 комментариев Греция

Греция решила выслать двух российских дипломатов по обвинению в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения, которое должно положить конец давнему спору Греции с соседней Македонией.

Об этом пишет AP со ссылкой на источники в греческом правительстве, сообщает Европейская правда.

Высылка была подтверждена на следующий день после того, как НАТО официально пригласило Македонию присоединиться к военному альянсу до успешного завершения сделки о переименовании страны. Москва выступает против любого расширения НАТО, особенно если речь идет о государствах, которые Россия видит в своей сфере влияния.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил греческим журналистам в Брюсселе после того, как завершился саммит НАТО в четверг, что он "обязан защищать национальный суверенитет" Греции, но не говорил о России или о высылке напрямую.

"Мы стремимся к хорошим отношениям с большинством стран, а не только с соседними", - сказал Ципрас. "Но мы требуем, чтобы все страны уважали нашу международную легитимность и национальный суверенитет".

Российской власти дали время до пятницы, чтобы вывезти двух дипломатов из Греции, сообщил греческий чиновник. Он попросил не называть его, сославшись на деликатность вопроса.

Правительство было вынуждено действовать после получения доказательств "конкретных действий", сказал чиновник. Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.

Неясно, выехали ли российские дипломаты, или готовятся к отъезду. По данным дипломатических источников греческих СМИ, Афины обвиняли российских дипломатов также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии и попытках получить влияние на Афоне.

Соединенные Штаты одобрили действия Греции. Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науерт сказала: "Мы поддерживаем Грецию, которая защищает свой суверенитет. Россия должна прекратить свое дестабилизирующее поведение."

В Москве заявили, что сделают "зеркальный" ответ.



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