ЕС призывает Москву немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза в Украине на странице в Facebook, передает Европейская правда.

"Поздравляем Олега Сенцова с днем ​​рождения. ЕС продолжает призывать российские власти немедленно освободить его и других украинских граждан, которые незаконно удерживают в Крыму и России", - говорится в сообщении.

В своей резолюции Европарламент строго осуждает приговор против Олега Сенцова, вынесенный судом в Ростове-на Дону в 2015 году.

По этому делу осужден также Александр Кольченко (10 лет лишения свободы), а еще один незаконно осужденный гражданин Украины Владимир Балух голодает с 19 марта. Евродепутаты считают, что их дела противоречат международному праву и элементарным стандартам правосудия.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку, чтобы добиться освобождения незаконно задержанных украинцев.

Сейчас в России находятся более 70 украинских политзаключенных. Многие украинские политзаключенных, в частности Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Черный и Евгений Панов, подвергались пыткам.