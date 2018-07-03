ЕС поздравляет Сенцова и вновь призывает РФ освободить всех украинских политзаключенных
|14:52 13.07.2018
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|Крым
ЕС призывает Москву немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.
Об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза в Украине на странице в Facebook, передает Европейская правда.
"Поздравляем Олега Сенцова с днем рождения. ЕС продолжает призывать российские власти немедленно освободить его и других украинских граждан, которые незаконно удерживают в Крыму и России", - говорится в сообщении.
В своей резолюции Европарламент строго осуждает приговор против Олега Сенцова, вынесенный судом в Ростове-на Дону в 2015 году.
По этому делу осужден также Александр Кольченко (10 лет лишения свободы), а еще один незаконно осужденный гражданин Украины Владимир Балух голодает с 19 марта. Евродепутаты считают, что их дела противоречат международному праву и элементарным стандартам правосудия.
14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку, чтобы добиться освобождения незаконно задержанных украинцев.
Сейчас в России находятся более 70 украинских политзаключенных. Многие украинские политзаключенных, в частности Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Черный и Евгений Панов, подвергались пыткам.
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