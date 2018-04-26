Восемь украинских радиостанций накроют своим вещанием юг Херсонской области и административную границу с временно оккупированной территорией АР Крым.

Создается своеобразный «пояс информационной безопасности», который «закроет украинским радиовещанием практически все районы, граничащие с Крымом».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Сергей Костинский, член Нацсовета Украины по телерадиовещанию, передает Флот - 2017.

На своей странице в соцсети Костинский дал перечень радиостанций, получивших разрешение на вещание на юге Херсонской области:

Армия FM – в Чонгаре, Чаплинке и Скадовске,

Радио НВ – в Чонгаре и Чаплинке,

Хит FM – в Геническе,

Радио Roks – в Геническе,

Kiss Fm Ukraine – в Геническе,

Meydan Radiosi – в Лазурном, Чаплинке, Новотроицком,

Радио Крым.Реалии – в Чаплинке,

Radio Hayat – в Чонгаре и Чаплинке.

Север Крыма в FM-диапазоне охватят три радиостанции - Армия FM, Радио Хаят, Радио НВ

По словам Сергея Костинского, в ближайшее время «будет создан пояс информационной безопасности, который полностью закроет украинским радиовещанием практически все районы, граничащие с Крымом».

Ранее Национальный совет по телевидению и радиовещанию отмечал, что украинское телевидение и радио будет вещать в 2018 году на территорию временно оккупированной АР Крым с двух вышек в Херсонской области – на Чонгаре и Чаплинке.

В свою очередь оккупационный власти Крыма обещали глушить украинский сигнал.