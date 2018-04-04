Вице-премьер по реинтеграции Республики Молдова Кристина Лесник провела в четверг, 12 июля встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Республике Молдова Даниелом Ионицэ.

Сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции, передает DESCHIDE.MD.

Стороны обсудили ход диалога между Кишинэу и Тирасполем и эволюцию переговорного процесса, подчеркнув результаты, достигнутые в реализации некоторых мер, фигурирующих в пакете «Берлин-плюс», а точнее деятельности школ с преподаванием на румынском языке в приднестровском регионе, сельскохозяйственных земель в районе Дубэсарь, механизмов доступа транспорта из восточных районов страны к международному дорожному движению и обеспечения свободного передвижения между двумя берегами Днестра.

Кроме того, была отмечена нарастающая динамика диалога между политическими представителями и отраслевыми рабочими группами и возобновление деятельности на уровне экспертов в области прав человека, которые провели уже два совместных заседания.

Вице-премьер Кристина Лесник выразила Румынии благодарность за постоянную поддержку процесса урегулирования приднестровского конфликта и поддержку Резолюции Генеральной ассамблеи ООН «О полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова».