Вице-премьер по реинтеграции Молдовы обсудила с послом Румынии урегулирование приднестровского конфликта
|13:42 13.07.2018
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|Молдова
Вице-премьер по реинтеграции Республики Молдова Кристина Лесник провела в четверг, 12 июля встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Республике Молдова Даниелом Ионицэ.
Сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции, передает DESCHIDE.MD.
Стороны обсудили ход диалога между Кишинэу и Тирасполем и эволюцию переговорного процесса, подчеркнув результаты, достигнутые в реализации некоторых мер, фигурирующих в пакете «Берлин-плюс», а точнее деятельности школ с преподаванием на румынском языке в приднестровском регионе, сельскохозяйственных земель в районе Дубэсарь, механизмов доступа транспорта из восточных районов страны к международному дорожному движению и обеспечения свободного передвижения между двумя берегами Днестра.
Кроме того, была отмечена нарастающая динамика диалога между политическими представителями и отраслевыми рабочими группами и возобновление деятельности на уровне экспертов в области прав человека, которые провели уже два совместных заседания.
Вице-премьер Кристина Лесник выразила Румынии благодарность за постоянную поддержку процесса урегулирования приднестровского конфликта и поддержку Резолюции Генеральной ассамблеи ООН «О полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова».
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