В “государствах флага” исключают грузовые суда из реестра за перевозки зерна из оккупированного Крыма в Сирию

12:21 13.07.2018 0 комментариев Крым

Как минимум две страны за последние несколько недель исключили из реестров несколько грузовых судов, участвовавших в транспортировке зерна из Крыма в Сирию.

Об этом рассказали REUTERS чиновники в судоходной отрасли.

Крым находится под санкциями Запада с момента его аннексии Россией у Украины в 2014 году, и ему закрыт доступ на многие экспортные рынки.

Таким образом, Сирия, которая тоже попала под санкции, является для полуострова оптимальным торговым партнером, учитывая, что Крым готов принимать в обмен на пшеницу другие товары, такие как оливковое масло.

Их торговые отношения зависят от сохранения доступа к ограниченному числу судов, готовых перевозить грузы несмотря на санкции.

REUTERS сообщил в июне, что Крым за последний год нарастил экспорт зерна в Сирию в рамках договоренностей, которые обеспечивают черноморскому полуострову рынок сбыта для излишков урожая, а президенту Сирии Башару Асаду дают надежный источник поставок пшеницы.

Украина считает, что отгрузки из Крыма нарушают западные санкции. Она подавала жалобу в базирующуюся в Лондоне Международную морскую организацию (IMO) и просила входящие в нее страны исключить из своих списков суда, участвовавшие в таких отгрузках.

Суда неограниченного морского плавания должны быть зарегистрированы государственными органами той или иной страны, в так называемых “государствах флага”, которые устанавливают нормы регулирования, обязательные для соблюдения любыми судами.

Данные мониторинга движения судов и данные портов показали, что для перевозки грузов из Крыма в Сирию используются старые грузовые суда, в том числе Crystal Galaxy и Snow White, активно участвующие в торговле.

Танзания подтвердила, что исключила из списка Crystal Galaxy, сообщив в заявлении от 12 июня, что несколько судов продолжают использовать ее флаг обманным путем.

Морское управление Сьерра-Леоне также подтвердило, что Crystal Galaxy и Snow White исключены из ее реестров.

Владелец Snow White, Eldora Shipping Company и владелец Crystal Galaxy, Crystal Galaxy Shipping Co не ответили на запросы о комментарии.

Постоянный представитель Украины при IMO Наталья Галибаренко сказала REUTERS, что многие государства флага “надлежащим образом выполнили свои обязательства” и вычеркнули из списков суда, имеющие отношение к этим перевозкам.

“Украинская сторона продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы убедиться в соблюдении обязательств всеми владельцами, операторами и капитанами судов”, - сказала она.

Галибаренко также сказала, что суда, занимающиеся транспортировкой грузов, выключают транспондеры, приближаясь к водам у портов Крыма.

“В результате этого безопасность и охрана судоходства в этой области серьезно подрываются”, - сказала она.

Среди прочих судов, занимающихся перевозкой зерна - ходящие под флагом Сирии корабли Souria, Laodicea и Finikia, которые были включены в черный список США в 2015 года.



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В “государствах флага” исключают грузовые суда из реестра за перевозки зерна из оккупированного Крыма в Сирию
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