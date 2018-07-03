В Мариуполе в угнанном авто обнаружили гранатомет и автоматы из воинских частей оккупированного Крыма / Фото

12:48 13.07.2018 0 комментариев Мариуполь

Полицейские и сотрудники СБУ в Приморском районе обыскали гараж мариупольского кооператива. Там была обнаружена угнанная из автомагазина во время беспорядков в 2014 году иномарка.

Поздно вечером 12 июля правоохранители областного главка полиции сообщили о завершении совместной операции с СБУ в Мариуполе, передает MRPL.CITY.

Из салона автомобиля изъято 8 автоматов, которые, по предварительным данным,  принадлежат воинской части АР Крым, гранатомет с тремя гранатами к нему и около тысячи патронов.

Кроме того, в салоне были спрятаны георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови.

Это дает возможность предполагать, что хозяин вещей был ранен.

Лица, причастные к этому тайнику, установлены. Они пребывают на неподконтрольной территории в формированиях ОРДЛО.

Владельцем гаража является местный житель, который  сдал знакомым помещение 4 года назад. 

 



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