Полицейские и сотрудники СБУ в Приморском районе обыскали гараж мариупольского кооператива. Там была обнаружена угнанная из автомагазина во время беспорядков в 2014 году иномарка.

Поздно вечером 12 июля правоохранители областного главка полиции сообщили о завершении совместной операции с СБУ в Мариуполе, передает MRPL.CITY.

Из салона автомобиля изъято 8 автоматов, которые, по предварительным данным, принадлежат воинской части АР Крым, гранатомет с тремя гранатами к нему и около тысячи патронов.

Кроме того, в салоне были спрятаны георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови.

Это дает возможность предполагать, что хозяин вещей был ранен.

Лица, причастные к этому тайнику, установлены. Они пребывают на неподконтрольной территории в формированиях ОРДЛО.

Владельцем гаража является местный житель, который сдал знакомым помещение 4 года назад.